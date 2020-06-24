Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч

В России за последние сутки подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Общее число подтвержденных в стране случаев коронавируса превысило 600 тысяч и достигло 606 881. Выздоровело 368 822 человек. умерло - 8 513 человек.

В Татарстане за сутки зафиксировано 39 новых случаев коронавируса. Итого на 24 июня в республике зафиксировано 4310 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3128 человек. На лечении остаются 1169 человек. Еще 13 человек скончались.