Казанцы протестуют против строительства новой многоэтажки в центре города — видео

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Жители дома № 53 на улице Чехова выступают против строительства новой многоэтажки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Месяц назад территория возле дома была зеленой зоной, сейчас на месте вырубили американские клены и собираются построить девятиэтажное здание с подземной парковкой. Жители дома опасаются, что не будут соблюдены все нормы застройки.

Еще один важный нюанс: территория на улице Хади Атласи является исторической частью Казани, рядом находятся охраняемые объекты. Здесь практически не осталось исторических строений. Одно из зданий — дом архитектора Карла Мюфке, которому более 100 лет, находится в удрученном состоянии. Горожане беспокоятся, что если рядом начнется стройка, от строения ничего не останется.

Журналисты телеканала связались с застройщиком. Он отказался от комментариев, но заверил, что на данном этапе все нормы закона соблюдаются. В мэрии Казани не смогли оперативно ответить на запрос корреспондентов.