Поздравления предпринимателей и странная субстанция из Дрожжаного: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 26 мая

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«Реальное время» продолжает публиковать подборку постов глав районов Татарстана в «Инстаграме». Сегодня в России отмечается День предпринимательства и многие руководители районов Татарстана поспешили поздравить бизнесменов с помощью соцсетей, что как никогда актуально во времена режима самоизоляции.

Так, глава Лениногорского района Рягат Хусаинов провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса и наградил их благодарственными письмами. Он заметил, что средний и малый бизнес являются одними из главных факторов роста экономики Лениногорского района — от сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности до сферы бытовых услуг и торговли. Пост сопровождается видео с церемонии награждения под веселую музыку. В комментариях один из пользователей обратил внимание на то, что участники встречи не соблюдают дистанцию. Но мы отметим, что и глава Лениногорского района, и предприниматели сидят в масках и перчатках.

Не остался в стороне и руководитель Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он также поздравил предпринимателей и напомнил, что на территории района работают около 6,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 15 тыс. рабочих мест. «Самореализация в бизнесе — это серьезное испытание, особенно в современных реалиях. Для этого надо иметь талант, творческий подход к делу, обладать умением и желанием рисковать, готовностью брать на себя ответственность. Я желаю всем предпринимателям набраться терпения и веры в то, что все трудности мы преодолеем вместе. С праздником!», — написал Нагуманов.

К поздравлениям он прикрепил фотографии с прошлых встреч с предпринимателями. Некоторые пользователи также поздравили предпринимателей и пожелали им «быстрее встать на ноги».

Глава Бугульминского района Ранис Камартдинов также сегодня встретился с бизнес-сообществом своего района. Встреча с ними была посвящена развитию индустрии электронной торговли и продвижению продукции местных производителей, написал чиновник в «Инстаграме».

Судя по фото, не все участники встречи соблюдают социальную дистанцию, однако все они надели маски, кроме руководителя департамента маркетингового центра Агентства по государственному заказу РТ Ильнара Тазиева.

Не остался в стороне и глава Кукморского района Сергей Димитриев. Он в своем «Инстаграме» не только поздравил предпринимателей, но и побывал на сельхозсеминаре на базе Кукморского аграрного колледжа, опубликовав оттуда подробный фотоотчет.

А вот глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин не только поздравил предпринимателей постом в «Инстаграме», но и поблагодарил в своих «сторис» тружениц жилищной сферы за чистоту в дворах Нижнекамска. Правда, не все они в масках и перчатках, но, будем надеяться, что это только для фото.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров также опубликовал небольшой ролик с предпринимателями и показал своим подписчикам в «сторис», как трогает некий поролон, который делает машина.

Татьяна Леухина