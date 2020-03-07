Ученые рассказали, почему полезно выпить кофе перед принятием решения

Американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления и выяснили, что вещество активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений.

Кофе является самым распространенным психотропным продуктом в мире. Известно, что кофеин повышает концентрацию внимания, двигательный и эмоциональный тонус, однако влияние его на творческое мышление и способность человека находить решение проблемы или выход из ситуации ранее не было известно.

Так, психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо выяснили, как влияет кофеин на два типа мышления человека — конвергентный и дивергентный. Первый тип отвечает за решение проблемы, поиск «правильного» ответа. Второй тип создает поток оригинальных и интересных решений. Он характерен именно для творческих людей.

Результаты исследования показали, что кофеин не оказывает влияния на дивергентное мышление, то есть не стимулирует творчество. Зато он повышает способность концентрироваться и решать проблемы.

«Двести миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, однако не повлияли на творческое мышление, но и не ухудшили ситуацию, так что продолжайте пить кофе, это не помешает вашим способностям», — говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Consciousness and Cognition.

Также оказалось, что кофеин не оказывает значительного влияния на рабочую память, зато улучшает настроение.

