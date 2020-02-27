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Песков прокомментировал жалобы учителей Татарстана на ток-шоу

15:59, 27.02.2020
Песков прокомментировал жалобы учителей Татарстана на ток-шоу
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал жалобу учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на программу «Пусть говорят».

По мнению педагогов, такие передачи мешают воспитательной работе с детьми.

«В данном случае государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока политика соответствует действующему закону», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он отметил, что государство совместно с общественными организациям может формулировать предложения по контентному наполнению, и, если это будет коррелироваться с редакционной политикой, «возможно появление новых форматов при условии, если они будут интересны зрительской аудитории».

ОбществоВласть Татарстан
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