Песков прокомментировал жалобы учителей Татарстана на ток-шоу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал жалобу учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на программу «Пусть говорят».

По мнению педагогов, такие передачи мешают воспитательной работе с детьми.

«В данном случае государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока политика соответствует действующему закону», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он отметил, что государство совместно с общественными организациям может формулировать предложения по контентному наполнению, и, если это будет коррелироваться с редакционной политикой, «возможно появление новых форматов при условии, если они будут интересны зрительской аудитории».