Казань и Москву свяжут 7 дополнительных поездов в период новогодних каникул

В период новогодних и рождественских каникул Казань и Москву свяжут 7 дополнительных поездов.

Также из столицы Татарстана назначены дополнительные поезда в Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Помимо этого, татарстанская компания "«ЮВТ АЭРО» с начала января расширяет маршрутную сетку, что также поспособствует увеличению турпотока в Казани. Их столицы республики открываются новые рейсы в Салехард, Новый Уренгой, Кемерово, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новокузнецк, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Ранее сообщалось, что со 2 января 2020 года Казань с Брянском и Воронежем свяжут новые авиарейсы.