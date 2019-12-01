Правительство поддержало предложение об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Правительство одобрило законопроект о увеличении страховой суммы вкладов в особых случаях.

Изменения коснутся вкладчиков, которые получили большие суммы при определенных обстоятельствах, но не успели оперативно снять их до отзыва лицензии банка: для них стоимость страховки вырастет с 1,4 до 10 млн рублей, передает «РИА Новости».

Также в документе отмечается возможность увеличения размера ставки страховых взносов для участников системы страхования вкладов. Ее могут получить при продаже жилого помещения или земельного участка, получении наследства, социальных выплат и пособий.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов собирается сделать механизм страховых выплат вкладчикам рухнувших банков дистанционным и безналичным.