Археологи нашли древние захоронения при помощи собак

В Хорватии археологи привлекли собак для поиска некрополя возрастом около 3 тысяч лет. Эксперимент ученые провели во время раскопок вблизи городища Дрвишица, относящегося к восьмому веку до нашей эры.

Исследователи подробно описали опыт по обнаружению древних человеческих останков в журнале Journal of Archaeological Method and Theory. Идея возникла по аналогии с криминалистикой, в которой собаки широко используются для поиска останков.

В 2015 году кинолог Андреа Пинтар привезла в Хорватию четырех бельгийских и немецких овчарок. Собаки прошли тест и нашли древние могилы, которые уже обнаружили архитекторы.

Позже собаки помогли археологам обнаружить еще шесть могил. Гробницы представляли собой округлые сооружения с каменными стенами, в центре которых находился небольшой каменный саркофаг с мелкими фрагментами скелета, такими как пальцы рук или ног нескольких человек.