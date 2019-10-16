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Хабиров: башкирские баржи смогут поставлять зерно напрямую в Иран и другие страны

09:04, 16.10.2019 2
Хабиров: башкирские баржи смогут поставлять зерно напрямую в Иран и другие страны
Фото: instagram.com/khabirovradii

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о первой барже, отправившейся от Илишевского элеватора. Он отметил, что с этого года суда могут напрямую идти до иностранных портов.

Как написал глава республики в Instagram, для этого потребовалось углубить дно Белой на участке от деревни Азякуль Актанышского района Татарстана до деревни Груздевка Илишевского района Башкирии. Протяженность участка составила 20 км.

«Мы нашли деньги и сделали это за лето, увеличив пропускную способность до класса «река-море». Такие суда теперь смогут ходить напрямую до иностранных портов, без перегрузки в российских портах», — подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что в мае 2019 года была рассмотрена возможность поставок зерна из РБ в Иран, Турцию и страны Прибалтики.

ОбществоВластьБизнесТранспортПромышленностьАгропром Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Смешно
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  • Анонимно 16 окт
    Почему смешно? Дайте расклад пожалуйста
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