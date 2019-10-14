Жители Залесного добились от местных властей ремонта водопровода через суд

Прокуратура Кировского района встала на защиту жителей поселка Залесный, которые жаловались на некачественное состояние водопроводных труб.

Оказалось, что в поселке местные жители сами построили водопроводные сети без соответствующей документации. В 2011 году сети были приняты на баланс МУП «Водоканал».

В настоящее время водопровод на улице Интернатной следует переустроить, однако в программах ИК МО г. Казани на 2016—2025 года и МУП «Водоканал» на 2014—2028 года ремонтные работы не предусмотрены.

В результате проверки прокуратуры в адрес руководителя ИК МО Казани было вынесено постановление об устранении нарушений и включении в программы работы по переустройству водопровода в Залесном.

Представление находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что благодаря вмешательству прокуратуры организовано водоснабжение в башкирском селе Верхний Аташ. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и установило, что при выделении земельных участков под строительство жилых домов по ул. Мира в населенном пункте не была предусмотрена система водоснабжения.

