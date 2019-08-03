Предельный возраст службы для российских полицейских увеличили на пять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширении ряда социальных гарантий для них.

Так, максимальный возраст службы для генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы, юстиции, генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции увеличивается с 60 до 65 лет. Для полковников предельный возраст службы увеличивается с 55 до 60 лет. Для майоров и подполковников возрастная планка составит 55 лет, говорится в новом законе.

Также определяется предельный срок, после которого полицейский не может быть уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь, — шесть месяцев со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о нарушении, но не позднее трех лет со дня совершения проступка.