В минмолодежи Татарстана прокомментировали список запрещенной музыки в лагере «Черноморца»

Помощник министра по делам молодежи РТ Алсу Саетова прокомментировала список музыкантов и исполнителей, запрещенных к прослушиванию детям из Татарстана, который якобы был вывешен в лагере «Черноморца».



Всего в списке значится 15 исполнителей. Среди них Элджей, Ольга Бузова, группа «Ленинград», ЛСП, «Пошлая молли», Френдзона, Скриптонит, Джизус, Face, Big Baby Tape, Pharaoh, Lazer, Feduk, T-fest и Gazirovka.



По словам Саетовой, список — это исключительно инициатива педсостава лагеря, а минмолодежи РТ к нему отношения не имеет.



«Это, конечно, исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством и тем более не инициирована нами. Попросили убрать его из лагеря и прививать детям культуру и чувство прекрасного адекватными методами. Мы точно за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать» — приводит слова Саетовой один из Telegram-каналов.



ГБУ Республиканский центр «Черноморец» с 1994 года занимается организацией оздоровления, отдыха детей и молодежи Республики Татарстан на Черноморском побережье Краснодарского края и Республики Крым. Ежегодно на базах Черноморского побережья отдыхают и оздоравливаются около 6 тысяч детей и молодежи.