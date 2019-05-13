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В Госдуме РФ предложили рассаживать в самолете родственников рядом друг с другом

07:37, 13.05.2019
В Госдуме РФ предложили рассаживать в самолете родственников рядом друг с другом
Фото: pixabay.com

В Госдуме РФ предложили обязать авиакомпании рассаживать в самолетах членов семьи рядом друг с другом. Соответствующее предложение депутата парламента Василия Власова направлено министру транспорта Евгению Дитриху.

В настоящее время перевозчики на свое усмотрение предоставляют места в самолете, что «может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата.

По словам Власова, если семьи будут находится рядом друг с другом, то это поможет избежать паники при различных ЧС. Также благодаря инициативе дети смогут сидеть с родителями во время перелетов.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира.

ОбществоВласть
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