Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок с учетом расследования причин катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Такое поручение дано главе Минтранса Евгению Дитриху по итогам заседания Кабмина 7 мая.



«Подготовить и представить председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.



Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

