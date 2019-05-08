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Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

11:40, 08.05.2019
Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок с учетом расследования причин катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Такое поручение дано главе Минтранса Евгению Дитриху по итогам заседания Кабмина 7 мая.

«Подготовить и представить председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

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