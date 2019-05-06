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В Госдуме предлагают поменять инструкцию для авиапассажиров после трагедии в Шереметьево

20:17, 06.05.2019
В Госдуме предлагают поменять инструкцию для авиапассажиров после трагедии в Шереметьево
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Сергей Вострецов заметил, что необходимо инструктировать пассажиров самолетов о том, как обращаться с ручной кладью во время чрезвычайной ситуации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что на данный момент при инструктаже пассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях бортпроводники не обращают внимания на необходимость оставлять ручную кладь. По мнению Вострецова, есть необходимость обратиться к руководству Росавиации и дополнить эту инструкцию.

Напомним, ранее следователи центрального аппарата СК России и криминалисты, которые были задействованы в расследовании аварийной посадки самолета, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево, завершили следственные действия на месте происшествия.

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