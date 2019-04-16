В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +9°С

Сегодня, 16 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до +2°С. Максимальная температура днем — от +4°С до +9°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани и Набережных Челнах температура воздуха в дневные часы составит от +4°С до +7°С.