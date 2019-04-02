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Минфин РФ: решение по новым налогам еще не принято

12:57, 02.04.2019 1
Минфин РФ: решение по новым налогам еще не принято
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве финансов России сообщили, что никаких конкретных решений по включению ряда платежей и сборов в Налоговый кодекс еще не принято.

«В рамках работы по систематизации неналоговых платежей идет формирование перечня платежей, которые могут быть предложены для включения в Налоговый кодекс. Минфин подготовил соответствующий проект и опубликовал его на портале для общественного обсуждения», — цитирует ответ пресс-службы Минфина RNS.

В ведомстве добавили, что ждут конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций.

По данным министерства, «вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования ряда неналоговых платежей был поставлен перед правительством РФ РСПП».

«Систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства», — пояснили в Минфине.

В министерстве отмечают, что конечная цель такой систематизации — прозрачность ведения бизнеса.

Напомним, что сегодня стало известно, какие именно платежи Минфин предлагает перевести в Налоговый кодекс. Среди них сборы по системе «Платон», экологические и туристический сборы.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:46
    Эта пресловутая "прозрачность" приведет к тому, что вообще работать станет невыгодно. Мелкий бизнес жив только потому, что налоговики еще не научились администрировать весь корпус налогов с максимальным КПД. Цифровизация и компьютеризация существенно помогут в этом ближайшие годы. Вот как с НДС, например.
    А как только это произойдет, так весь бизнес в Россиюшке крякнет и даст дуба... Ибо не возможно зарабатывать 100 рублей и платить 110.
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