Минфин РФ: решение по новым налогам еще не принято
В Министерстве финансов России сообщили, что никаких конкретных решений по включению ряда платежей и сборов в Налоговый кодекс еще не принято.
«В рамках работы по систематизации неналоговых платежей идет формирование перечня платежей, которые могут быть предложены для включения в Налоговый кодекс. Минфин подготовил соответствующий проект и опубликовал его на портале для общественного обсуждения», — цитирует ответ пресс-службы Минфина RNS.
В ведомстве добавили, что ждут конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций.
По данным министерства, «вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования ряда неналоговых платежей был поставлен перед правительством РФ РСПП».
«Систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства», — пояснили в Минфине.
В министерстве отмечают, что конечная цель такой систематизации — прозрачность ведения бизнеса.
Напомним, что сегодня стало известно, какие именно платежи Минфин предлагает перевести в Налоговый кодекс. Среди них сборы по системе «Платон», экологические и туристический сборы.
комментарии
А как только это произойдет, так весь бизнес в Россиюшке крякнет и даст дуба... Ибо не возможно зарабатывать 100 рублей и платить 110.