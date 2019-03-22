СПЧ попросил Медведева не уменьшать дорожные знаки

Совет по правам человека при президенте РФ попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть инициативу об уменьшении типоразмеров дорожных знаков.

По мнению Совета, инициатива не была должным образом проработана с медицинскими экспертами, а также с представителями общественных объединений автолюбителей и сообщества автостраховщиков.



В СПЧ считают, что уменьшение дорожных знаков приведет к увеличению числа ДТП. В качестве подтверждения Совет указывает на судебные разбирательства между ГИБДД России и ЦОДД Москвы, в результате одного из которых последний был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Также СПЧ приводит данные ГИБДД России, согласно которым на улицах Москвы, где проводился эксперимент, до установки уменьшенных знаков аварий не было, а с февраля 2017 по апрель 2018 года произошло семь наездов на пешеходов. В результате два человека погибли.