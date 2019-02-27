Путин рассказал об укреплении армии и флота

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти страны постоянно работают над укреплением армии и флота. При этом он подчеркнул, что все действия в этой области носят оборонительный характер.

«Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», — заявил президент на праздновании Дня Сил специальных операций.

Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций, передает «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что верит в самосовершенствование военных. Он упомянул оттачивание тактики специальных операций на земле, в воздухе и на море.

«И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное — нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила», — добавил глава государства.