Глава Ространснадзора Башкирии заявил, что пока некем заменить нелегальных перевозчиков в регионе

В Ространснадзоре Башкирии заявили, что имеют все возможно для прекращения работы всех нелегальных межрайонных перевозок, но не делают этого. Об этом сказал глава ведомства Сергей Мережко на пресс-конференции «Интерфакса».

По его словам, местная власть просто не готова заполнить освободившиеся маршруты.

«Нелегалы ушли, но замещение легальными перевозчиками несколько отстает от потребности граждан, потому наблюдаем на остановках большое скопление людей. Вводятся новые маршруты, некоторые пересекаются, а доведение этой информации до людей запаздывает», — пояснил Мережко.

Также существенным недостатком в этой сфере руководитель регионального ведомства назвал отсутствие на остановках общественного транспорта расписания движения автобусов и введение соответствующих электронных систем мониторинга движения транспорта.

Напомним, в настоящее время власти пытаются оптимизировать работу общественного транспорта в Уфе. Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками.

Так, по данным на конец 2018 года, с рынка перевозок Уфы ушли 1,3 тысячи автобусов-нелегалов.