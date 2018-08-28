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В Минприроды сообщили о реорганизации Росгидромета в будущем

22:21, 28.08.2018
В Минприроды сообщили о реорганизации Росгидромета в будущем
Фото: pixabay.com

Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в будущем реорганизуют. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Росгидромет будет в дальнейшем реорганизован, у него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств, и на эту программу Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минприроды РФ еще при бывшем главе Сергее Донском предложило расформировать Росгидромет и создать на его базе отдельную государственную компанию.

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