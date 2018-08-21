В Казани до 31 августа закроют движение по улице Подлужной

В Казани с 20 по 31 августа частично ограничат движение по улице Подлужной.

Движение полностью закроют по одной полосе проезжей части и тротуару — на участке от дома №3а до улицы Саммера, в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Адамюка, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На данном участке проводятся работы по установке техники для устройства въезда на улицу Подлужную с парковки на улице Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Казани с 23 по 29 августа частично перекроют движение по ул. Спартаковской из-за прокладки бытовой и ливневой канализации.