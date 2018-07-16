На концерте уфимского рэпера распылили перцовый баллончик

В Уфе на концерте рэпера Алишера Моргенштерна распылили перцовый баллончик. Зрителям и артисту пришлось покинуть автограф-сессию.

«Концерт продолжался около 38 минут, затем Моргенштерн решил сделать автограф-сессию, но ничего не получилось», — приводит слова одного из очевидцев портал proufu.ru.

Издание отмечает, что после происшествия рэпер поднялся на сцену и попросил всех срочно разойтись и не рисковать своим здоровьем.

Напомним, что Алишер Моргенштерн родился 18 февраля 1998 года. Он прославился благодаря своему проекту #изиреп. Канал проекта в YouTube насчитывает более 1,7 млн подписчиков.