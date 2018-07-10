Власти Башкирии готовы потратить на анализ туристического рынка до 1 миллиона рублей

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму объявил тендер на социологическое исследование. Начальная стоимость контракта составляет 1 млн рублей.

Исследование должно представить данные «социально-демографических и иных характеристик граждан, прибывающих в Республику Башкортостан, а также проживающих на территории данного региона с целью проведения комплексного мониторинга состояния туристского рынка», говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Целью исследования заказчик называет формирование «Портрета туриста».

Мониторинг должен проводиться в два этапа. Первый должен проходить с момента заключения контракта до 30 сентября. Второй этап будет проводиться с 1 октября до 15 декабря.

Напомним, что в апреле в Башкирии представили туристический бренд Terra Bashkiria.