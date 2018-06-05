В казанском ТЦ «Порт» ликвидировали пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров

Пожар в казанском торговом центре «Порт» ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Локализация пожара состоялась в 13 ч. 55 мин. Возгорание было ликвидировано в 15 ч. 51 мин. Площадь пожара составила 2 800 кв. м.



Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 367 человек и 84 единицы техники. В том числе от МЧС России 146 человек, 37 единиц техники.

Напомним, что сегодня утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Спустя некоторое время пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров.

Еще в марте прокуратура обнаружила ряд нарушений пожарной безопасности. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Вся оперативная информация по ЧП доводится до президента РТ Рустама Минниханова. Подробнее об инциденте читайте в материале «Реального времени».

