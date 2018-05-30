Никита Михалков за прошлый год заработал более 529 млн рублей

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков в 2017 году получил доход в размере 529 млн рублей.

В его собственности находится квартира в Москве площадью 207,8 кв. м, 89 земельных участков площадью от 1000 до 5000 кв. м, дача 554,2 кв. м, 11 нежилых зданий площадью от 73 до 1 191 кв. м.

Кроме того, Михалкову принадлежит шесть жилых домов от 68,5 до 697,3 кв. м, пять машино-мест, вертолет RA-05797 и трактор МТЗ-82, сообщает «Комсомольская правда».



Стоит отметить, что Михалков значится учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с разнообразной сферой деятельности — от лесозаготовок до разработки программного обеспечения.

Самыми известными из них являются ООО «ЧелПромДаймонд» (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ТРИТЭ, выпускающая фильмы.