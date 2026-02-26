В Казани прошла VI сессия Казгордумы

26 февраля 2026 года прошла VI сессия Казгордумы. Рассматривались итоговые отчёты мэрии, увеличение городского бюджета, поддержка бизнеса, экология, транспорт и безопасность школ.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.