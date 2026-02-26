Вручены призы третьего — завершающего этапа акции «Дорога к счастью» от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Три этапа. Более 6 000 призов: скидок, топливных сертификатов и главный приз — кроссовер Geely Monjaro. Акция «Дорога к счастью» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — завершена. На днях состоялся финальный розыгрыш, а чуть позже — вручение призов победителям. На новеньком белоснежном Geely Monjaro уехал будущий стоматолог из Набережных Челнов Инсаф Вагизов.
Списки победителей по каждому из этапов розыгрыша опубликованы на сайте акции.
