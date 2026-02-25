В Казани прошел женский нетворкинг-ифтар для предпринимательниц

18:41, 25.02.2026 16
1/16
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В казанской чайной «Чинаякъ» состоялся женский нетворкинг-ифтар, собравший около 100 предпринимательниц. Участницы говорили о поддержке, духовном развитии и деловых связях. В программе также были презентации благотворительных фондов и сбор средств на социальные нужды.

Другие фотогалереи