В Казани прошел женский нетворкинг-ифтар для предпринимательниц

В казанской чайной «Чинаякъ» состоялся женский нетворкинг-ифтар, собравший около 100 предпринимательниц. Участницы говорили о поддержке, духовном развитии и деловых связях. В программе также были презентации благотворительных фондов и сбор средств на социальные нужды.
