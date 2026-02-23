Военный оркестр Росгвардии устроил флешмоб в казанском «Тандеме»

14:30, 23.02.2026 20
  • Артем Дергунов
В торговом центре «Тандем» прошел музыкальный флешмоб: военный оркестр Росгвардии Татарстана исполнил для посетителей песни военных лет. «Три танкиста», «Катюша» и «Прощание славянки» звучали в разных уголках здания, пока музыканты не собрались вместе под управлением дирижера. Акция стала сюрпризом ко Дню защитника Отечества.

