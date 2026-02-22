На льду Казани встретились легенды хоккея и ветераны боевых действий

Во Дворце спорта Казани прошел благотворительный гала-матч «Герои Татарстана». Звезды хоккея — Данис Зарипов, Алексей Чупин и другие — сыграли вместе с ветеранами боевых действий. Игра получилась по-настоящему живой: эмоции, поддержка трибун и никакого счета — только уважение и командный дух. Матч приурочили ко Дню защитника Отечества.

