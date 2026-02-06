В Казани прошла итоговая коллегия Минздрава Татарстана

В Казани прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана, где раис республики Рустам Минниханов обозначил кадровый дефицит как главную проблему отрасли. Отмечены успехи в снижении младенческой смертности и развитии мобильной медицины, но острой остаётся нехватка 330 врачей первичного звена и 265 узких специалистов, особенно в сельских районах.

