В Казани прошла итоговая коллегия Минздрава Татарстана

В Казани прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана, где раис республики Рустам Минниханов обозначил кадровый дефицит как главную проблему отрасли. Отмечены успехи в снижении младенческой смертности и развитии мобильной медицины, но острой остаётся нехватка 330 врачей первичного звена и 265 узких специалистов, особенно в сельских районах.
