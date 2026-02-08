«Крутой спуск»: горнолыжный фестиваль у стен Казанского Кремля

У стен Казанского Кремля прошёл масштабный горнолыжный фестиваль «Крутой спуск». Более 500 участников показали трюки на профессиональной трассе и в костюмированных заездах. Соревнования, ставшие ярким зимним событием, собрали тысячи зрителей, а склон у древних стен наполнился энергией и праздничной атмосферой спортивного драйва.
