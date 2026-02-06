В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Село Степанчиково и его обитатели»

08:58, 06.02.2026 31
1/31
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казанском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Федора Достоевского. Режиссер Радион Букаев обозначил жанр постановки как трагикомедию, в которой задействовано 26 актеров. Главную роль Фомы Опискина исполнил народный артист Татарстана Роман Ерыгин.

Другие фотогалереи