В Казанском ТЮЗе представили премьеру спектакля «Село Степанчиково и его обитатели»

В Казанском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Федора Достоевского. Режиссер Радион Букаев обозначил жанр постановки как трагикомедию, в которой задействовано 26 актеров. Главную роль Фомы Опискина исполнил народный артист Татарстана Роман Ерыгин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.