В театре Кариева представили спектакль о Тукае

21:32, 20.01.2026 19
1/19
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казанском ТЮЗе им. Кариева состоялась премьера спектакля «Тукай. Прощение» в исполнении детской театральной студии «Апуш». Постановка, приуроченная к 140-летию со дня рождения поэта, основана на его автобиографическом произведении. В спектакле заняты 32 юных актера, а над его созданием работали известные театральные специалисты республики.

Другие фотогалереи