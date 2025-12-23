В Казанском Кремле прошла церемония вручения государственных наград

В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ордена, медали и почётные звания 54 наиболее отличившимся жителям республики. Мероприятие, ставшее доброй традицией в канун Нового года, прошло в зале приёмов Пушечного двора.
