Энергетики ТГК-16 получили награды

В честь профессионального праздника Дня энергетика сотрудники ТГК-16 были удостоены правительственных, отраслевых и корпоративных наград. Их высокий профессионализм и значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны отмечены почетными грамотами и благодарностями. Заслуженные награды энергетикам вручили в рамках торжественных церемоний. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».
Реклама АО «ТГК-16»
Токен: 2SDnjcK5bxk
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.