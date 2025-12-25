Энергетики ТГК-16 получили награды

В честь профессионального праздника Дня энергетика сотрудники ТГК-16 были удостоены правительственных, отраслевых и корпоративных наград. Их высокий профессионализм и значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны отмечены почетными грамотами и благодарностями. Заслуженные награды энергетикам вручили в рамках торжественных церемоний. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».

