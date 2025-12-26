В Казани открылось официальное представительство AAOIFI — ведущей организации исламских финансов. Директор Амер Омар Абделазиз объявил о старте работы офиса, нацеленного на развитие финансового рынка России и СНГ, привлечение инвестиций и укрепление партнерства. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
