Театр Камала представил новогодний мюзикл «Шурале. Не ждали?!»

Театр им. Камала представил премьеру новогоднего мюзикла «Шурале. Не ждали?!» — масштабную постановку на татарском языке. Спектакль, созданный по мотивам фольклора, объединяет современную музыку Марата Ахметшина, яркие костюмы и хореографию. История о встрече героя с лесными духами сочетает сказочный сюжет, юмор и элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
