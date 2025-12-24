Театр Камала представил новогодний мюзикл «Шурале. Не ждали?!»

20:04, 24.12.2025
  • Динар Фатыхов
Театр им. Камала представил премьеру новогоднего мюзикла «Шурале. Не ждали?!» — масштабную постановку на татарском языке. Спектакль, созданный по мотивам фольклора, объединяет современную музыку Марата Ахметшина, яркие костюмы и хореографию. История о встрече героя с лесными духами сочетает сказочный сюжет, юмор и элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

