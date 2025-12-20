В Казани прошёл пресс-показ спектакля «Затворник и Шестипалый»

В Казани состоялся пресс-показ спектакля «Затворник и Шестипалый» по повести Виктора Пелевина. Постановка Кирилла Люкевича на театральной площадке Moñ рассказывает аллегорическую историю о двух цыплятах, путешествующих по абсурдному миру в поисках свободы и истины. Спектакль исследует темы отчуждения, познания и стремления вырваться за пределы навязанной реальности.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.