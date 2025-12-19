В Казанском цирке показали новогоднюю сказку «Конёк-Горбунок»

В Казанском цирке царит новогоднее волшебство — на арену выходит совместная постановка с легендарным Московским цирком Никулина. Яркое шоу «Конёк-Горбунок» с 19 декабря по 18 января дарит зрителям захватывающие трюки акробатов, изящные полёты воздушных гимнастов и весёлые номера клоунов. Особое очарование спектаклю придаёт мини-хорс Фунтик в роли легендарного Конька. Это настоящее путешествие в мир зимней сказки, где оживает цирковое чудо.
