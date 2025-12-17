Показ исламской коллекции в Национальном музее РТ открыл конференцию о печати и традициях

19:48, 17.12.2025 32
1/32
  • Артем Дергунов
17 декабря в театре Камала открылась конференция «Музейные эпистемологии: печать и интеллектуальные традиции — от Волги до Кавказа». Перед этим в Национальном музее РТ его сотрудники провели показ исламских предметов из фондов музея, прокомментировав историю их появления и значимость. Подчеркивается, что такой формат здесь использовался впервые.

