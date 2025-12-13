XIII церемония вручения Национальной музыкальной премии „Болгар радиосы“ прошла в Казани

23:54, 13.12.2025
13 декабря в концертном зале «Пирамида» прошла XIII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». Полностью распроданные билеты подтвердили: событие стало главным музыкальным праздником года. В основе шоу — концепция пяти стихий, от земли до моң. 31 артист получил «Золотую звезду», а зрители насладились хитами в исполнении Винеры Ганиевой, Гузель Уразовой, Элвина Грея и других звёзд татарской эстрады.

