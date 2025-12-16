В IT-парке имени Б. Рамеева состоялось награждение лауреатов премии «Спортсмен года — 2025»

Во вторник в IT-парке имени Б. Рамеева в Казани состоялось награждение лауреатов премии «Спортсмен года — 2025». На мероприятии были подведены итоги спортивного года для республики. Лучшими спортсменами Татарстана признали теннисистку Веронику Кудерметову и гимнаста Даниела Маринова.
