Казань провела Кубок по художественной гимнастике

17:00, 06.12.2025 42
  • Динар Фатыхов
Седьмого декабря в Центре гимнастики завершился Кубок России по художественной гимнастике. Были разыграны медали в многоборье, как в групповых упражнениях, так и в личном многоборье, помимо того, а также в отдельных предметах.

