В «Особняке Демидова» представили спектакль «Судьба человека»

07:55, 18.12.2025 43
  • Динар Фатыхов
В театральной резиденции «Особняк Демидова» прошел пресс-показ спектакля «Судьба человека» в постановке главного режиссера театра Тинчурина Айдара Заббарова. В основе камерной постановки — одноименный рассказ Михаила Шолохова о судьбе солдата Андрея Соколова, где главную роль исполняет заслуженный артист РТ Эмиль Талипов. Премьера спектакля с использованием кукол и минималистичной сценографии состоится 18 декабря.

