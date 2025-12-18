В «Особняке Демидова» представили спектакль «Судьба человека»

В театральной резиденции «Особняк Демидова» прошел пресс-показ спектакля «Судьба человека» в постановке главного режиссера театра Тинчурина Айдара Заббарова. В основе камерной постановки — одноименный рассказ Михаила Шолохова о судьбе солдата Андрея Соколова, где главную роль исполняет заслуженный артист РТ Эмиль Талипов. Премьера спектакля с использованием кукол и минималистичной сценографии состоится 18 декабря.
