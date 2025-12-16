«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

«Ак Барс» обыграл в Казани «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз в сезоне победила уфимцев. В составе «Ак Барса» голы забили Семен Терехов, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. У «Салавата Юлаева» шайбы в активе Дениса Яна, Девина Броссо и Артема Горшкова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.