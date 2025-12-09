«КОС-Синтез» ушел на новогодние праздники лидером чемпионата страны

Казанский «КОС-Синтез» сыграл последние официальные матчи в 2025 году, уйдя на отдых перед новогодними праздниками. Двумя победами над астраханским «Динамо-СШОР» казанские ватерполисты укрепили свое лидерство в регулярном чемпионате страны.
