«КОС-Синтез» ушел на новогодние праздники лидером чемпионата страны

17:22, 09.12.2025 18
1/18
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Казанский «КОС-Синтез» сыграл последние официальные матчи в 2025 году, уйдя на отдых перед новогодними праздниками. Двумя победами над астраханским «Динамо-СШОР» казанские ватерполисты укрепили свое лидерство в регулярном чемпионате страны.

Другие фотогалереи