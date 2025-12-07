Во Дворце «Ак Барс» завершился Кубок России по корэш

В столице Татарстана завершился престижный турнир — Кубок России по корэш. В соревнованиях во Дворце единоборств «Ак Барс» приняли участие 200 спортсменов из более чем 50 регионов страны, разыгравших награды в 10 весовых категориях. Финальные поединки стали ярким завершением всероссийского сезона по традиционной борьбе.
