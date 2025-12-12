В Галерее современного искусства открылся выставочный проект «Анатомия моды»

09:33, 12.12.2025 41
  • Артем Дергунов
В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылся выставочный проект «Анатомия моды». Экспозиция объединяет ретроспективу 20-летнего пути бренда RUSTAM дизайнера Рустама Исхакова и интерактивную выставку-исследование «Мода: инструкция по сборке». Проект раскрывает полный цикл создания одежды — от творческой идеи до технического воплощения.

